تحسن كبير في صادرات الحبوب الأوكرانية خلال أكتوبر

أظهرت بيانات لوزارة الزراعة الأوكرانية اليوم الخميس، أن صادرات الحبوب الأوكرانية في الأيام الخمسة الأولى من شهر أكتوبر كانت أقل بنسبة 20.5% فقط من نفس الفترة من عام 2021، على الرغم من الغزو الروسي وإغلاق العديد من الموانئ.

وتراجعت صادرات الحبوب في البلاد منذ فبراير بعد أن أغلقت الحرب موانئ أوكرانيا على البحر الأسود، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الغذاء العالمية وأثار مخاوف من حدوث نقص في أفريقيا والشرق الأوسط.

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وتم فتح ثلاثة موانئ على البحر الأسود في نهاية يوليو، بموجب اتفاق بين موسكو وكييف بوساطة من الأمم المتحدة وتركيا.

وأظهرت بيانات الوزارة أن أوكرانيا صدرت 468 ألف طن من الحبوب، معظمها من الذرة، حتى الآن في أكتوبر، مقابل 589 ألف طن في نفس الفترة من أكتوبر 2021.

وأظهرت البيانات أيضا أن أوكرانيا صدرت ما مجموعه 9.17 مليون طن من الحبوب حتى الآن في موسم 2022-2023، مقارنة مع 14.95 مليون طن في نفس الفترة من موسم 2021-2022.

ويشمل حجم هذا الموسم 3.2 مليون طن من القمح و 5.1 مليون طن من الذرة و 823 ألف طن من الشعير.