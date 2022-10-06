اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
بنوك مصر دولار
بنوك في مصر تقيد سقف السحب بالدولار
الجنيه المصري

بنوك في مصر تقيد سقف السحب بالدولار

لجأت بعض البنوك لخفض حد السحب من أجهزة الصراف الآلي في الخارج

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قررت بنوك في مصر، رفع رسوم استخدام بطاقات الدفع والائتمان في الخارج من 3% إلى 6%، بينما لجأت بنوك أخرى لتقييد سقف السحب في الخارج بقيم محددة.

وقد لجأت بعض البنوك المصرية لخفض حد السحب من أجهزة الصراف الآلي خارج مصر، وسط طلب كبير على الدولار.

وأثناء ترقب السوق المصرية، مصير المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي، بشأن حصول مصر على تمويل جديد، سجل الجنيه المصري خسائر جديدة مقابل الدولار، ليجري تداوله اليوم الخميس، عند مستويات تتراوح بين 19.71 جنيهاً كأعلى سعر للبيع، مقابل 19.66 جنيهاً كأعلى سعر للشراء.

وقد أرسل بنك "اتش إس بي سي" مصر رسائل نصية لعملائه أكد فيها أن حد السحب النقدي الشهري من أجهزة الصراف الآلي من الخارج باستخدام بطاقات البنك الائتمانية أو الخصم المباشر سيكون 5000 دولار أميركي (أو ما يعادلها) بدءاً من 3 أكتوبر 2022.

كما خفض بنك مصر الحد المتاح للعميل المسافر، إلى 1000 دولار من 2000 دولار في السابق.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
واشنطن بوست: هذا ما يخطط بوتين لفعله في عيد ميلاده الـ 70 واشنطن بوست: هذا ما يخطط بوتين لفعله في عيد ميلاده الـ 70
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط