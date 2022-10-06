بنوك في مصر تقيد سقف السحب بالدولار

قررت بنوك في مصر، رفع رسوم استخدام بطاقات الدفع والائتمان في الخارج من 3% إلى 6%، بينما لجأت بنوك أخرى لتقييد سقف السحب في الخارج بقيم محددة.

وقد لجأت بعض البنوك المصرية لخفض حد السحب من أجهزة الصراف الآلي خارج مصر، وسط طلب كبير على الدولار.

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وأثناء ترقب السوق المصرية، مصير المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي، بشأن حصول مصر على تمويل جديد، سجل الجنيه المصري خسائر جديدة مقابل الدولار، ليجري تداوله اليوم الخميس، عند مستويات تتراوح بين 19.71 جنيهاً كأعلى سعر للبيع، مقابل 19.66 جنيهاً كأعلى سعر للشراء.

وقد أرسل بنك "اتش إس بي سي" مصر رسائل نصية لعملائه أكد فيها أن حد السحب النقدي الشهري من أجهزة الصراف الآلي من الخارج باستخدام بطاقات البنك الائتمانية أو الخصم المباشر سيكون 5000 دولار أميركي (أو ما يعادلها) بدءاً من 3 أكتوبر 2022.

كما خفض بنك مصر الحد المتاح للعميل المسافر، إلى 1000 دولار من 2000 دولار في السابق.