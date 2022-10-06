بسبب الإعصار فيونا.. طلبات إعانة البطالة الأميركية ترتفع لأعلى مستوى في 4 أشهر

ارتفع عدد الأميركيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي، إلى أعلى مستوياته منذ 4 أشهر.

وتعود القفزة الأعلى من المتوقع في طلبات الإعانة والتي كشفت عنها وزارة العمل اليوم الخميس، لأسباب أهمها إعصار فيونا، حيث زادت الطلبات بشكل خاص في بويرتوريكو التي اجتاحتها العاصفة في النصف الثاني من سبتمبر.

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كما يرجح أن تتأثر بيانات طلبات الإعانة في الأسابيع المقبلة بفعل الإعصار إيان، الذي تسبب في دمار واسع النطاق عبر ولايات فلوريدا وكارولاينا الشمالية وكارولاينا الجنوبية في نهاية سبتمبر.

وزادت الطلبات المقدمة لأول مرة للحصول على إعانات البطالة الحكومية بواقع 29 ألف طلب، إلى رقم معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 219 ألفا في الأسبوع المنتهي في الأول من أكتوبر.