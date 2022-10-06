مسؤولة بالاحتياطي الفيدرالي: عائق كبير لإبطاء وتيرة زيادات أسعار الفائدة

أكدت رئيسة بنك الاحتياطي الفدرالي في سان فرانسيسكو، Mary Daly أن هناك عائقا كبيرا لإبطاء وتيرة زيادات أسعار الفائدة البالغة 75 نقطة أساس وسط أرقام التضخم الأساسية المرتفعة.

وأوضحت أن الفيدرالي ماضٍ في رفع الفائدة في حال عدم تراجع معدلات التضخم الحالية، وأن قراراته تعتمد بشكل أساسي على البيانات الاقتصادية.

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يُذكر أن معدل التضخم الأساسي في الولايات المتحدة، باستثناء أسعار الغذاء والطاقة، كان قد سجل 6.3% في أغسطس، وهو ما يتجاوز المعدل المستهدف من الفدرالي والبالغ 2%.

جدير بالذكر أن بنك غولدمان ساكس خفض توقعاته لنمو اقتصاد الولايات المتحدة في العام المقبل إلى 1.1%، مقارنة مع توقعات سابقة عند 1.5%.

وذكر البنك أن تخفيض التوقعات جاء بعد توجهات بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بشكل أكبر وأسرع، فيما أبقى على توقعاته لنمو اقتصاد أميركا لهذا العام عند 0%.

ورفع من توقعاته لمعدلات الفائدة بنهاية العام إلى ما بين 4% و4.25%.