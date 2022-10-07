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مصارف لبنان تغلق أبوابها يوم واحد بعد توقيف رئيس أحد البنوك
البنوك اللبنانية أغلقت قرابة أسبوع الشهر الماضي
لبنان

رويترز: البنوك اللبنانية تغلق أبوابها لأجل غير مسمى

بعد سلسلة اقتحامات من قبل مودعين

بيروت - رويترز
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قال مصرفيان لوكالة رويترز، إن البنوك اللبنانية قررت بالإجماع إغلاق أبوابها أمام العملاء إلى أجل غير مسمى بعد سلسلة من حوادث الاقتحام من قبل مودعين يسعون لاستعادة ودائعهم المجمدة في النظام المصرفي بسبب الانهيار المالي في البلاد.

وأضاف المصرفيان أن البنوك ستواصل عملياتها العاجلة للعملاء وخدمات المكاتب الخلفية للشركات.

وأغلقت البنوك قرابة أسبوع في الشهر الماضي بعد حوادث اقتحام نفذها مودعون.

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وكانت جمعية مناصرة للمودعين، قالت الاثنين الماضي، إن لبنانيا غير مسلح تمكن من سحب ما يقرب من 12 ألف دولار نقدا من حسابه المصرفي، على الرغم من تجميد مدخرات معظم المودعين.

وحرمت الأزمة المالية اللبنانية المستمرة منذ ثلاث سنوات معظم المودعين من الحصول على مدخراتهم، حيث فرضت البنوك قيودا غير رسمية على رأس المال.

وشهدت الأسابيع الماضية لجوء عدد متزايد من المودعين لعمليات اقتحام بنوك تحت تهديد السلاح لمحاولة استعادة مدخراتهم.

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