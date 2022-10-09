أردوغان: تركيا ستواصل خفض أسعار الفائدة "ما دمت في السلطة"

تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، بأن يواصل البنك المركزي خفض أسعار الفائدة كل شهر طالما بقي في السلطة، وذلك بعد أن فاجأ البنك الأسواق بخفض أسعار الفائدة مرتين في الشهرين الماضيين.

وقال أردوغان أمام حشد في إقليم باليكسير بغرب البلاد "ما دام أخوكم في هذا المنصب ستستمر الفائدة في الانخفاض مع مرور كل يوم.. مرور كل أسبوع وكل شهر".

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ويرتفع التضخم في تركيا منذ نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي في الوقت الذي تراجعت فيه الليرة بعد تخفيضات البنك المركزي لسعر الفائدة في سلسلة من إجراءات غير تقليدية لتيسير السياسة النقدية والتي كان أردوغان يسعى إليها منذ فترة طويلة.