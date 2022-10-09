اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (أرشيفية- فرانس برس)
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (أرشيفية- فرانس برس)
اقتصاد تركيا

أردوغان: تركيا ستواصل خفض أسعار الفائدة "ما دمت في السلطة"

بعد أن فاجأ البنك المركزي الأسواق بخفض الفائدة مرتين في الشهرين الماضيين

أنقرة - رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، بأن يواصل البنك المركزي خفض أسعار الفائدة كل شهر طالما بقي في السلطة، وذلك بعد أن فاجأ البنك الأسواق بخفض أسعار الفائدة مرتين في الشهرين الماضيين.

وقال أردوغان أمام حشد في إقليم باليكسير بغرب البلاد "ما دام أخوكم في هذا المنصب ستستمر الفائدة في الانخفاض مع مرور كل يوم.. مرور كل أسبوع وكل شهر".

ويرتفع التضخم في تركيا منذ نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي في الوقت الذي تراجعت فيه الليرة بعد تخفيضات البنك المركزي لسعر الفائدة في سلسلة من إجراءات غير تقليدية لتيسير السياسة النقدية والتي كان أردوغان يسعى إليها منذ فترة طويلة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
الساعة 60 | الغاز المهدر في العراق يعادل ما تصدره روسيا لأوروبا! الساعة 60 | الغاز المهدر في العراق يعادل ما تصدره روسيا لأوروبا!
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط