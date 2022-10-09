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اقتصاد الجزائر

الجزائر تسمح للشركات الأجنبية المصنعة باستيراد السيارات بعد توقف 4 سنوات

استيراد السيارات للاستخدام الشخصي وليس لأغراض تجارية

دبي - العربية.نت
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قررت الحكومة الجزائرية، اليوم الأحد، السماح للشركات الأجنبية المصنعة باستيراد السيارات لبيعها في البلاد، وذلك بعد توقف لأكثر من أربع سنوات.

وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان، إن مجلس الوزراء قرر في اجتماع استثنائي بقيادة الرئيس عبد المجيد تبون فتح المجال أمام المواطنين لاستيراد السيارات التي مر على تصنيعها أقل من 3 سنوات للاستخدام الشخصي وليس لأغراض تجارية.

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كانت الحكومة قررت تجميد استيراد السيارات الجديدة مطلع 2018 في إطار مساعيها لكبح تكاليف واردات المركبات والسيارات.

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