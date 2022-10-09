الصين تنتقد قرار أميركا بتشديد القيود على صادرات تكنولوجيا أشباه الموصلات

انتقدت الحكومة الصينية قرار الولايات المتحدة الأخير بتشديد القيود على صادرات تكنولوجيا أشباه الموصلات الأميركية إلى الصين، الأمر الذي سيزيد من صعوبة حصول بكين على شرائح الحوسبة المتقدمة وتصنيعها.

وتهدف أميركا من خلال هذه الخطوة إلى منع بكين من تطوير صناعة رقائق وتعزيز قدرات البلاد العسكرية.

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وتشمل التدابير الجديدة قيوداً على تصدير بعض أنواع الرقائق المستخدمة في الذكاء الاصطناعي وأجهزة الحواسيب العملاقة وتشديد القواعد أيضاً على بيع معدات لتصنيع أشباه الموصلات لأي شركة صينية.