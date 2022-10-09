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اقتصاد الكويت

الكويت تخطط لزيادة رأس المال المستثمر في الصناعة إلى 11 مليار دينار

تستهدف زﻳﺎدة اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ إلى 2.4 ﻣﻠﻴﺎر دينار

دبي - العربية.نت
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كشف تقرير اقتصادي متخصص عن خطوات حكومية واسعة في الكويت لتعزيز القطاع الصناعي من خلال تنفيذ 164 برنامجا ومشروعا لزيادة رأس المال المستثمر في القطاع الصناعي ليصل الى نحو 11 مليار دينار خلال الفترة المقبلة.

ووفق تقرير صادر عن "ميد" مؤخرا، فإن تنفيذ الاستراتيجية الصناعية من شأنه تحقيق زﻳﺎدة اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻣﻦ 1.8 ﻣﻠﻴﺎر دينار الى حوالي 2.4 ﻣﻠﻴﺎر دينار، وارﺗﻔﺎع ﺻﺎدرات اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻣﻦ 1.67 ﻣﻠﻴﺎر دينار وﺗﺤﻘﻴﻖ زﻳﺎدة ﺑﺤﻮاﻟﻲ 3 ﻣﻠﻴﺎرات دينار.

كما سيزيد تنفيذ الاستراتيجية ﻋﺪد اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻣﻦ 11 أﻟﻒ وﻇﻴﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﻟﻲ إﻟﻰ 25 أﻟﻒ وﻇﻴﻔﺔ، بحسب صحيفة "القبس" الكويتية.

وتسعى الهيئة العامة للصناعة لتطوير القطاع من خلال إنشاء هيئة مستقلة للمواصفات والمقاييس بالتعاون مع مجلس الأمة، إعداد استراتيجية صناعية وطنية 2035، وإنشاء صندوق الصادرات الصناعية.

وتستهدف الهيئة إعادة تقييم مقابل الانتفاع ورسوم الخدمات التي تقدمها الهيئة العامة للصناعة للغير، وتقييم الوضع الحالي والمستقبلي لجميع المواقع التي يتولى القطاع الخاص تأهيلها وتشغيلها للاستفادة منها عند انتهاء العقود.

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