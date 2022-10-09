اليوم.. بدء العمل في المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف في السعودية

بدأ اليوم الأحد 9 أكتوبر 2022، الانتقال إلى المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف في السعودية وفق ما أعلن نظام جدارة الإلكتروني.

وبحسب تغريدة على موقع التواصل "تويتر"، فإن المنصة تعمل على ربط الباحثين عن العمل بالفرص الوظيفية المتاحة في القطاعين العام والخاص.

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وستكون كل البيانات المسجلة سابقاً في نظام جدارة بما فيها النقاط المكتسبة متوافرة عبر المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف.

جدير بالذكر أن مجلس الوزراء السعودي وافق في فبراير 2021، على إنشاء منصة وطنية موحدة باسم (المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف)، تشتمل على قاعدة بيانات لطالبي العمل في القطاعين العام والخاص وفق الاستبانة المصممة لذلك.