تدشين 15 مشروعاً تنموياً على الحدود الشمالية السعودية بتكلفة ملياري ريال

دشّن أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد، 15 مشروعًا تنمويًا لمنظومة البيئة والمياه والزراعة في المنطقة، بتكلفة تقارب 2 مليار ريال سعودي، وتخدم أكثر من 79 ألف مستفيد جديد.

وأوضح أن مشروعات منظومة البيئة والمياه والزراعة تهدف لتعزيز منظومة مياه الشرب، وتأمين الإمداد المائي، وزيادة نسبة التغطية بالخدمات، إضافة إلى دعم الاستدامة المائية والبيئية بالمنطقة، وفق رؤية المملكة 2030.

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وقال وزير البيئة والمياه والزراعة عبدالرحمن الفضلي، إن المشروعات المدشنة تضمّنت تنفيذ شركة المياه الوطنية 13 مشروعًا، منها دعم منظومة الخزن الاستراتيجي في مدينة عرعر، وذلك بعد استكمالها تنفيذ 3 خزانات مياه استراتيجية، بسعة خزن إجمالية بلغت 60 ألف متر مكعب، ومحطة ضخ بطاقة إنتاجية يومية تجاوزت 3.6 ألف مترٍ مكعب في اليوم، وخطوط ناقلة بأطوال تجاوزت 4.3 كيلومتر طولية، بتكلفة 20.5 مليون ريال، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

كما نفذت الشركة مشروعين لزيادة نسبة التغطية بخدمات المياه، وإيصالها إلى المستفيدين من خلال إنشاء خزانات مياه تشغيلية بسعة إجمالية بلغت 6 آلاف مترِ مكعب، ومدِ أكثر من 105 كيلومترات طولية من الخطوط الناقلة، لخدمة ما يزيد على 21.7 ألف مستفيد جديد في أحياء الضاحية والمباركية والجوهرة والروابي في مدينة عرعر، بتكلفة 38 مليون ريال.

وأكد أن الشركة نفّذت مشروعين لإيصال مياه الشرب إلى المستفيدين في أحياء الورود والفيصلية بطريف، و 8 هجر في المنطقة، تضمّنا خطوط مياه رئيسية وشبكات فرعية، بأطوال تجاوزت 58 كيلومترًا طوليًا، بالإضافة إلى تشيّيد 11 خزانًا تشغيليًا بسعة خزن إجمالية بلغت 4.5 ألف متر مكعب، وتشيّيد 4 محطات تعبئة في مدينة طريف، لخدمة أكثر من 6380 مستفيدًا جديدًا، وبتكلفة 24 مليون ريال.

ونفّذت شركة المياه الوطنية منظومة لنقل المياه المجددة إلى مدينة وعد الشمال ضمن 4 مراحل، تبدأ من مدينة سكاكا، مرورًا بمدينة عرعر ومحافظة طريف، وصولاً إلى مدينة وعد الشمال، شملت إنشاء محطة تنقية للمياه المعالجة بطاقة 115 ألف متر مكعب في اليوم، وخطوط نقل بأطوال قاربت 465 كيلو مترًا طوليًا، و 17 خزانًا بسعة تصميمة بلغت 810 آلاف متر مكعب، وتشيّيد 8 محطات ضخ بقدرات تتراوح بين 18 ألف م3 يوميًا إلى 120 ألف م3 يوميًا، وتشغيل نظام مراقبة وتحكم (سكادا) لعمليات النقل اليومية، إذ بلغت تكلفة هذه المشاريع أكثر من 1.72 مليار ريال.

وأشار إلى أن الشركة نفّذت كذلك 4 مشاريع في منطقة الحدود الشمالية لدعم الاستدامة البيئية، ورفع الضرر البيئي، شملت نظام معالجة بيولوجي لمحطة رفع مياه الصرف الصحي في محافظة رفحاء لمعالجة الروائح الناتجة عن المعالجة، وذلك بسعة بلغت 2,450 مترًا مكعبًا في الساعة، و3 مشاريع لزيادة نسبة التغطية بالخدمات البيئية في محافظتي طريف ورفحاء من خلال تنفيذ خطوط رئيسية وشبكات فرعية بأطوال تجاوزت 152 كيلومتراً طوليًا، و3 محطات رفع بسعة إجمالية 18.67 ألف مترًا مكعبًا في اليوم، و 5.19 ألف توصيلة صرف صحي منزلية، لخدمة 51.2 ألف مستفيدين جدد في 13 حياً، وبتكلفة 149.6 مليون ريال.

كما أوضح وزير البيئة والمياه والزراعة أنه سعيًا من الوزارة ممثلةً بوكالة المياه لزيادة مصادر المياه في المنطقة، فقد قامت بتنفيذ مشروعين؛ الأول تضمن حفر وتشغيل 8 آبار جوفية إنتاجية من حقل آبار الرفاع، بطاقة إنتاجية تجاوزت 28 ألف مترٍ مكعب في اليوم، وبتكلفة مالية تجاوزت 32 مليون ريال، فيما كان المشروع الآخر هو ما نفذه المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر لزيادة الغطاء النباتي في منطقة الحدود الشمالية، بزراعته أكثر من 150 ألف شجرة، وبتكلفة مالية بلغت 4.9 مليون ريال.