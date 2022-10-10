التغير المناخي
الحر سيجعل مناطق كاملة غير صالحة للحياة.. خلال العقود المقبلة
قد تبلغ موجات الحر أو حتى تتخطى الحدود الفيزيولوجية والاجتماعية للإنسان
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حذّرت الأمم المتحدة والصليب الأحمر اليوم الاثنين، من أن مناطق كاملة ستصبح غير صالحة للحياة خلال العقود المقبلة بسبب موجات الحر التي يزداد تواترها وشدّتها.
وأشارت المنظمتان في تقرير إلى أنه نظرًا للتطور الحالي للمناخ، "قد تبلغ موجات الحر أو حتى تتخطى الحدود الفيزيولوجية والاجتماعية للإنسان خلال العقود المقبلة".
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وأضافتا: "ستتسبب موجات الحر بمعاناة واسعة النطاق وبخسارة أرواح، خصوصًا في منطقة الساحل والقرن الأفريقي وجنوب آسيا وجنوب غرب آسيا".
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