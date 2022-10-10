الرقم القياسي للإنتاج الصناعي في السعودية يرتفع 16.8% خلال أغسطس

أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، اليوم الاثنين، ارتفاع مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي بنسبة 16.8% في شهر أغسطس 2022 مقارنة بالشهر المماثل من 2021.

وذكرت الهيئة أن المؤشر استمر في تحقيق اتجاهات نمو إيجابية نتيجة لارتفاع الإنتاج في نشاط التعدين واستغلال المحاجر ونشاط الصناعة التحويلية ونشاط إمدادات الكهرباء والغاز.

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وأضافت الهيئة أن نمو الرقم القياسي للإنتاج الصناعي قد أصبح إيجابياً منذ شهر مايو 2021، واستمر في الاتجاه التصاعدي خلال الأشهر التالية متسارعاً في نهاية عام 2021، بعد سلسلة من الأشهر التي شهدت معدلات نمو سلبية في عامي 2019 و2020، متأثرة جزئياً بآثار الوباء العالمي.

وبلغت الأهمية النسبية لأنشطة التعدين واستغلال المحاجر والصناعة التحويلية وإمدادات الكهرباء والغاز 74.5% و22.6% و2.9% على التوالي، وبالتالي فإن اتجاهات مؤشر الإنتاج الصناعي في نشاط التعدين واستغلال المحاجر تهيمن على الاتجاه العام في الرقم القياسي للإنتاج الصناعي.

وارتفع الرقم القياسي لنشاط التعدين واستغلال المحاجر لشهر أغسطس عام 2022 بنسبة 15.5% مقارنةً بالشهر المماثل من العام السابق 2021، كما ارتفع نشاط الصناعة التحويلية لشهر أغسطس من العام الحالي بنسبة 22% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، كما ظهر نشاط إمدادات الكهرباء والغاز مرتفعاً أيضاً بنسبة 11.3% مقارنة بشهر أغسطس 2021.

وأفادت نتائج التقرير ارتفاع الرقم القياسي العام للإنتاج الصناعي لشهر أغسطس 2022 مقارنة بشهر يوليو 2022 بنسبة 2.9% متأثراً بالارتفاع في نشاط التعدين واستغلال المحاجر الذي ارتفع بنسبة 2.2%.