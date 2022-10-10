الصادرات المصرية تقفز 36% إلى 27.4 مليار دولار في النصف الأول

كشفت بيانات رسمية حديثة، عن تطور كبير في ملف الصادرات المصرية خلال النصف الأول من العام الحالي.

ووفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فقد سجلت الصادرات الوطنية ارتفاعا ملحوظاً في الأشهر الستة الأولى من العام 2022، مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2021.

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وأوضحت البيانات، أن القيمة الإجمالية للصادرات، بلغت خلال النصف الأول من العام الجاري، نحو 27.415 مليار دولار، مقابل نحو 20.162 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة بلغت نحو 7.253 مليار دولار، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 36%.

وأظهرت بيانات جهاز الإحصاء، أن صادرات مصر من الوقود سجلت نحو 8.039 مليار دولار بالنصف الأول من العام 2022، مقابل نحو 4.713 مليار دولار في الفترة المناظرة من العام 2021، بزيادة بلغت 3.326 مليار دولار، وبارتفاع نسبته 70.5%.

كما سجلت صادرات مصر من القطن خلال النصف الأول من العام الحالي، نحو 202.235 مليون دولار، مقارنة بنحو 140.361 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بزيادة بلغت قيمتها 61.874 مليون دولار، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 44%.

وتضمنت قائمة السلع المصدرة أيضا المواد الخام بقيمة بلغت 2.177 مليار دولار بالنصف الأول العام الجاري، مقابل نحو 1.886 مليار دولار في الفترة نفسها من العام 2021، بزيادة بلغت قيمتها 291.281 مليون دولار، وبارتفاع نسبته نحو 15.4%.

وبلغت صادرات مصر من السلع نصف المصنعة نحو 5.505 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بنحو 3.938 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي، بزيادة بلغت قيمتها 1.567 مليار دولار، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 39.8%.

كما بلغت صادرات السلع تامة الصنع نحو 11.491 مليار دولار في الأشهر الستة الأولى من عام 2022، مقابل نحو 9.446 مليار دولار في الفترة نفسها عام 2021، بزيادة بلغت قيمتها 2.045 مليار دولار، وبارتفاع نسبته 21.6%.