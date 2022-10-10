انخفاض معدل البطالة في تركيا إلى 9.6% في أغسطس

أظهرت بيانات اليوم الاثنين أن معدل البطالة في تركيا انخفض 0.4 نقطة مئوية على أساس شهري إلى 9.6% في أغسطس/آب، بينما انخفضت نسبة الاستغلال غير التام للقوى العاملة المعدلة موسميا إلى 19.8%.

واتخذ معدل الاستغلال غير التام للقوى العاملة، والذي بلغ 22.4% في يوليو/تموز، اتجاها نزوليا بعد أن بلغ ذروته عند 29.6% في يناير/كانون الثاني 2021 بسبب التداعيات الاقتصادية لإجراءات مواجهة جائحة كورونا.

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وأظهرت بيانات من معهد الإحصاء التركي أنه تم تعديل معدل البطالة ليوليو/تموز إلى 10.0% من 10.1%.

وارتفعت نسبة المشاركة في القوى العاملة في أغسطس/آب 0.4 نقطة مئوية على أساس شهري إلى 53%.