اقتصاد تركيا
انخفاض معدل البطالة في تركيا إلى 9.6% في أغسطس
ارتفعت نسبة المشاركة في القوى العاملة في أغسطس 0.4 نقطة مئوية
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أظهرت بيانات اليوم الاثنين أن معدل البطالة في تركيا انخفض 0.4 نقطة مئوية على أساس شهري إلى 9.6% في أغسطس/آب، بينما انخفضت نسبة الاستغلال غير التام للقوى العاملة المعدلة موسميا إلى 19.8%.
واتخذ معدل الاستغلال غير التام للقوى العاملة، والذي بلغ 22.4% في يوليو/تموز، اتجاها نزوليا بعد أن بلغ ذروته عند 29.6% في يناير/كانون الثاني 2021 بسبب التداعيات الاقتصادية لإجراءات مواجهة جائحة كورونا.
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وأظهرت بيانات من معهد الإحصاء التركي أنه تم تعديل معدل البطالة ليوليو/تموز إلى 10.0% من 10.1%.
وارتفعت نسبة المشاركة في القوى العاملة في أغسطس/آب 0.4 نقطة مئوية على أساس شهري إلى 53%.
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