انطلاق فعاليات "جيتكس 2022" في دبي بمشاركة 5000 شركة

انطلقت في مركز دبي التجاري العالمي، اليوم الاثنين، فعاليات معرض "جيتكس غلوبال 2022"، التي تستمر حتى 14 أكتوبر الجاري.

ويتفوق المعرض في نسخته 42 على جميع نسخه السابقة من حيث الحجم والسعة الاستيعابية بمشاركة 5000 شركة موزعة على امتداد 26 قاعة عرض بمساحة إجمالية تبلغ مليوني قدم مربعة، ويشكل ذلك زيادة استثنائية قدرها 25%، فيما من المتوقع أن يزوره أكثر من 100 ألف زائر من 170 دولة.

مادة اعلانية

وتشكل هذه الدورة من الحدث، النسخة الأكثر تأثيراً في تاريخ المعرض كونها تغطي 7 موضوعات تكنولوجية متنوعة عبر مجالات الميتافيرس، ومستقبل الإنترنت اللامركزي، والاقتصاد الرقمي العالمي المستدام.

وتشارك في المعرض 1400 شركة عارضة جديدة من الشركات العالمية والشركات الناشئة، والتي تستعرض تطبيقات في مجالات الميتافيرس والذكاء الاصطناعي والـ"ويب 3.0"، والبلوك تشين، واتصالات الجيل السادس، والحوسبة السحابية، والتكنولوجيا المالية، والبيانات الضخمة.

ويعد المعرض ملتقى للمطورين والمبرمجين في الشرق الأوسط، حيث يجمع 10 آلاف مبرمج ومطور من مختلف شركات التكنولوجيا العالمية.