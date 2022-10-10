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مصارف لبنانية(فرانس برس)
محاولات سابقة لاقتحام مصارف لبنان
لبنان

بنك مصر يغلق 24 فرعاً في لبنان

نتيجة للإضرابات ومحاولات اقتحام البنوك العاملة في لبنان

دبي - العربية.نت
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أغلق بنك مصر، 24 فرعاً في لبنان، ضمن عملية إغلاق جميع المصارف في لبنان نتيجة عمليات الاقتحامات التي تشهدها المصارف اللبنانية.

وقال مصدر مسؤول في بنك مصر، إن فروع البنك في لبنان متوقفة عن العمل بشكل نهائي نتيجة للإضرابات ومحاولات اقتحام البنوك العاملة في لبنان.

وأضاف المصدر، أن عدد فروع البنك في لبنان 24 فرعاً وكلها مغلقة، مثل باقي البنوك في لبنان، نقلاً عن "القاهرة 24".

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كانت البنوك اللبنانية قد قررت بالإجماع إغلاق أبوابها أمام العملاء إلى أجل غير مسمى بعد سلسلة من حوادث الاقتحام من قبل مودعين يسعون لاستعادة ودائعهم المجمدة في النظام المصرفي بسبب الانهيار المالي في البلاد.

وقالت جمعية مناصرة للمودعين، مؤخراً، إن لبنانيا غير مسلح تمكن من سحب ما يقرب من 12 ألف دولار نقدا من حسابه المصرفي، على الرغم من تجميد مدخرات معظم المودعين.

وحرمت الأزمة المالية اللبنانية المستمرة منذ ثلاث سنوات معظم المودعين من الحصول على مدخراتهم، حيث فرضت البنوك قيودا غير رسمية على رأس المال.

وشهدت الأسابيع الماضية لجوء عدد متزايد من المودعين لعمليات اقتحام بنوك تحت تهديد السلاح لمحاولة استعادة مدخراتهم.

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