كيف يقضي المصريون يومهم على الإنترنت المحمول؟

أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مؤشرات استخدام تطبيقات الإنترنت خلال 24 ساعة في صيف 2022، وبمقارنتها بنفس الفترة من صيف 2021، تبين حدوث زيادة في استخدام خدمات الإنترنت المحمول بنسبة 46% في ظل ارتفاع عدد مستخدمي خدمات الإنترنت المحمول 9.4 مليون مستخدم، كما تبين حدوث زيادة في استخدام خدمات الإنترنت الثابت بنسبة 32% في ظل ارتفاع عدد مستخدمي خدمات الإنترنت الثابت 904 آلاف مستخدم.

وكشف الجهاز أنه بالنسبة لخدمات البريد الإلكتروني مثل "غوغل ميل، وياهوو"، فقد بلغ عدد المستخدمين نحو 16.1 مليون ، وبلغ عدد الرسائل البريدية المرسلة 12.2 مليون رسالة بريد إلكترونية يوميًا، بنسبة انخفاض في حجم الاستخدام تقدر بنحو 3.5% مقارنًة بصيف 2021.

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بالنسبة للبحث في الخرائط، كشفت البيانات أن عدد مستخدمي خدمة البحث عن الأماكن وطرق الوصول إليها عبر تطبيقات الخرائط مثل "غوغل ماب، وهير وي جو، وويز"، نحو 16.5 مليون مستخدم، كما عدد عمليات البحث عن أماكن نحو 107.7 مليون عملية بحث يوميًا، بنسبة زيادة في حجم الاستخدام تقدر بنحو 48% مقارنًة بصيف 2021.

فيما يتعلق بخدمة شراء السلع أو الخدمات عبر الإنترنت من خلال تطبيقات ومواقع التسوق المختلفة مثل أمازون، وجوميا،، فقد بلغ عدد المتسوقين نحو 11.2 مليون متسوق، كما عدد زيارات التسوق نحو 130.4 مليون زيارة يوميًا، بنسبة زيادة في حجم الاستخدام تقدر بنحو 104% مقارنة بصيف 2021.

أما خدمة إجراء الاجتماعات سواء الدراسية أو الرسمية أو اجتماعات العمل عبر الإنترنت من خلال التطبيقات المختلفة، فقد بلغ عدد المستخدمين نحو 1.5 مليون مستخدم، وبلغ عدد الساعات 103.8 مليون ساعة اجتماعات يوميًا، بنسبة انخفاض في حجم الاستخدام تقدر بنحو 25% مقارنة بصيف 2021.

وبالنسبة لمنصات التواصل الاجتماعي وهي تطبيقات ومواقع تمكن مستخدميها من نشر أي محتوى (نصي أو صوتي أو مرئي أو بيانات) ومشاركتها مع الآخرين مثل "فيسبوك وتويتر"، فقد بلغ عدد المستخدمين نحو 34.3 مليون مستخدم، كما بلغ عدد الزيارات 2.1 مليار زيارة يوميًا، بنسبة زيادة في حجم الاستخدام تقدر بنحو 5% مقارنة بصيف 2021.