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محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي
محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي
اقتصاد الإمارات

محمد بن راشد يقر ميزانية الاتحاد حتى 2026 بمصروفات 252.3 مليار درهم

إجمالي الإيرادات يقدر بنحو 255.7 مليار درهم

دبي - العربية.نت
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اعتمد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الميزانية العامة للاتحاد 2023-2026 بإجمالي مصروفات 252.3 مليار درهم وإجمالي إيرادات 255.7 مليار درهم.

وقال في تغريدة على "تويتر" اليوم الاثنين: "ترأست اليوم اجتماع مجلس الوزراء بقصر الوطن بأبوظبي، اعتمدنا فيه الميزانية العامة للاتحاد 2023-2026 بإجمالي مصروفات 252.3 مليار درهم وإجمالي إيرادات 255.7 مليار درهم، وميزانية الاتحاد مستدامة ومتزنة وهي محرك رئيسي لحكومة الاتحاد ولطموحاتها التنموية لشعب الاتحاد".

وأقرت الإمارات في أكتوبر/تشرين الأول ميزانية اتحادية تبلغ 58.9 مليار درهم واقترحت في يونيو/حزيران إنفاقا إضافيا 1.23 مليار درهم.

والميزانية الاتحادية هي قسم بسيط من الإنفاق الحكومي لأن لكل إمارة ميزانية منفصلة أيضا.

وأضاف الشيخ محمد بن راشد "استعرضنا اليوم مشروع الإمارات للسكك الحديدية .. أكبر مشروع للبنية التحتية في دولة الإمارات يربط 11 مدينة و7 مراكز لوجستية و4 موانئ عالمية في الدولة".

وتابع "كما اعتمدنا اليوم انضمام دولة الإمارات لمنتدى الدول المصدرة للغاز، والتهنئة بإعادة انتخاب الدولة عضواً في مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو)".

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