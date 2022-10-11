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البطالة في بريطانيا تواصل الانخفاض
اقتصاد بريطانيا

البطالة في بريطانيا تنخفض إلى 3.5% لتقترب من أدنى مستوى في 50 عاماً

تعاني بريطانيا من أزمة غلاء المعيشة

دبي - العربية.نت
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أظهرت بيانات رسمية، اليوم الثلاثاء، أن البطالة في المملكة المتحدة لا تزال قريبة من أدنى مستوياتها في 50 عاماً بعد أن تراجعت خلال الصيف.

وبحسب البيانات، فإن معدل البطالة في بريطانيا انخفض إلى 3.5% في الفترة من يونيو إلى أغسطس 2022، متراجعا بـ 0.3% عن الأشهر الثلاثة السابقة، وبـ 0.5% عن مستويات ما قبل الجائحة.

وتعاني بريطانيا من أزمة غلاء المعيشة مع ارتفاع فواتير الطاقة والغذاء بشكل خاص.

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