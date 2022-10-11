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ذهب (shutterstock)
ذهب (shutterstock)
اقتصاد السودان

السودان يجني 1.3 مليار دولار من مبيعات الذهب في 6 أشهر

الإمارات اشترت كافة الصادرات

دبي - العربية.نت
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قالت وكالة الأنباء السودانية الرسمية اليوم الثلاثاء، إن إيرادات السودان من مبيعات الذهب في النصف الأول من العام 2022 بلغت 1.315 مليار دولار.

وأضافت الوكالة نقلاً عن المركزي أن الإمارات اشترت كافة صادرات السودان من الذهب في هذه الفترة.

يسابق السودان الزمن بعد الإطاحة بنظام عمر البشير في العام 2019، لتغيير مسار الاقتصاد الذي مزقته سنوات من سوء الإدارة والعزلة الدولية، مع زيادة كبيرة في مبيعات الذهب كعنصر رئيسي في ميزانيته.

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وكان إنتاج السودان الرسمي من الذهب تضاعف تقريبًا في النصف الأول من العام 2021، مع كبح السلطات لعمليات التهريب، مما يمثل نجاحًا جزئيًا في جهود إنقاذ الاقتصاد، وفق ما قاله ممثل الشركة السودانية للثروة المعدنية.

قال الصادق الحاج رئيس التخطيط والبحوث في الشركة المملوكة للدولة، حينها، إن السودان سجل إنتاجًا بلغ 30.3 طن بين يناير ونهاية يونيو 2021، مقارنة بـ 15.6 طن في نفس الفترة من العام السابق.

وأضاف أن السودان حصل على إيرادات بنحو 38.2 مليار جنيه (86 مليون دولار) من مبيعات الذهب في النصف الأول من 2021.

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