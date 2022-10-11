إنترفاكس: روسيا تدرس إلغاء حصص في تصدير الحبوب

تدرس روسيا إلغاء حصص في تصدير الحبوب، وفق ما نقلته وكالة إنترفاكس الروسية.

يعمل الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، وفريقه "بشكل مكثف" على تمديد الاتفاق الخاص بتصدير الحبوب من أوكرانيا والذي ساعد على خفض أسعار المواد الغذائية العالمي.

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وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن "فِرق الأمين العام تجري اتصالات مكثفة حول هذه القضايا. يعمل غوتيريش وفريقه جاهدين لتمديد وتوسيع مدى مبادرة البحر الأسود للحبوب".

وأضاف دوجاريك: "إنهم يعملون أيضا بشكل مكثف لتذليل العوائق الأخيرة أمام صادرات الحبوب والأسمدة الروسية"، وفق وكالة فرانس برس.

أبرم اتفاقان في 22 يوليو برعاية الأمم المتحدة: الأول أطلق عليه اسم "مبادرة البحر الأسود المتعلقة بالحبوب" ويسمح لمدة 120 يوما بتصدير الحبوب الأوكرانية العالقة في المواني؛ والثاني يهدف إلى تسهيل تصدير المواد الغذائية والأسمدة الروسية رغم العقوبات التي تفرضها الدول الغربية على روسيا.

لكن موسكو شكت من عدم قدرتها على بيع إنتاجها الغذائي وأسمدتها رغم الاتفاق بسبب العقوبات التي تؤثر خصوصا على القطاعات المالية واللوجستية.

وأكد دوجاريك أن "الأمين العام يقضي الكثير من الوقت على الهاتف لحلّ العقبات مع إدارات عدة تعطل تسهيل تجارة الأسمدة والحبوب الروسية".