اقتصاد أميركا
البنوك الكبرى في أميركا تخصص 4.5 مليار دولار لخسائر محتملة من القروض
وسط زيادة مخاوف الركود إثر ارتفاع أسعار الفوائد
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توقع اقتصاديون، بحسب استطلاع لوكالة بلومبرغ، أن تخصص أكبر 6 بنوك في أميركا من حيث الأصول، حوالي 4.5 مليار دولار، لتغطية الخسائر المحتملة من القروض في الربع الثالث من العام الحالي.
يأتي ذلك مع استمرار نمو الطلب على القروض، ووسط تزايد مخاوف الركود على وقع الرفع المتواصل لأسعار الفائدة.
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وبحسب الاستطلاع، ستكون المخصصات المتوقعة للربع الثالث أقل بكثير من نظيرتها التي جنبها المقرضون في بداية جائحة كورونا عام 2020.
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