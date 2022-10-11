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اقتصاد بريطانيا

بنك إنجلترا يتدخل مجدداً بعد عودة الارتفاع إلى عوائد السندات

حذر من خطر على الاستقرار المالي

دبي - العربية.نت
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سجل الجنيه الإسترليني تراجعات للجلسة الرابعة على التوالي بعد تدخل جديد من بنك إنجلترا، حيث قام البنك اليوم الثلاثاء، بتوسيع برنامج شراء السندات الطارئ ليشمل سندات الحكومة البريطانية المرتبطة بالتضخم، وذلك بعد عودة الارتفاع إلى عوائد السندات.

وكشف البنك أنه سيقوم بشراء سندات ذات عائد متغير ابتداء من اليوم، وحتى الـ14 من أكتوبر بقيمة قد تصل إلى 5 مليارات جنيه يوميا.

وأوضح بنك أنجلترا أن هذه الخطوة تهدف إلى تهدئة الأسواق، محذرا من خطر يتهدد الاستقرار المالي.

وأعلن البنك عن توقف مؤقت لعمليات بيع سندات الشركات هذا الأسبوع.

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