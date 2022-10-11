تايلاند تتوقع عودة التضخم إلى مستواه المستهدف في 2023

توقع بنك تايلاند المركزي أن يعود التضخم المعلن إلى مستواه المستهدف والذي يتراوح بين 1% و3%، بحلول منتصف عام 2023 بعد عدم وصوله إلى هذا النطاق خلال العام الجاري، فيما يتعلق بعوامل العرض.

وأفادت وكالة "بلومبرغ" للأنباء بأنه من المتوقع أن تبلغ نسبة التضخم في تايلاند على مدار الاثني عشر شهرا المقبلة 3.9% بعد أن بلغ متوسطها 5.23% خلال الاثني عشر شهرا الماضية، بحسب ما قاله البنك المركزي في خطاب مفتوح إلى وزير المالية، نُشر على موقعه الإلكتروني اليوم الثلاثاء.

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ويعود السبب الرئيسي وراء ذلك إلى صدمات دفع التكاليف، بينما كان للضغوط التضخمية بسبب زيادة الطلب على السلع دورا محدودا.

وبينما تبددت صدمات دفع التكاليف إلى حد ما، لا تزال ضغوط جانب العرض مرتفعة، ويمكن أن تدفع متوسط التضخم المعلن على مدار الاثني عشر شهرا المقبلة فوق النطاق المستهدف.