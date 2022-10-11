رئيس دولة الإمارات: ضاعفنا حجم التبادل التجاري مع روسيا إلى 5 مليارات دولار

قال رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة إن بلاده ضاعفت حجم التبادل التجاري مع روسيا إلى 5 مليارات دولار

وتشهد مدينة سان بطرسبورغ الروسية مباحثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

مادة اعلانية

في وقت سابق أعلنت السفارة الإماراتية في موسكو أن زيارة الشيخ محمد لروسيا تتم في إطار نية الإمارات للإسهام في إحلال السلام والاستقرار في العالم والمنطقة و"تطوير الاتصالات مع جميع الأطراف المعنية بالنزاع الأوكراني والمساعدة في البحث عن حلول سياسية فعالة".

ومن جانبه قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الإمارات لها دور كبير في المنطقة.