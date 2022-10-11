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وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية أحمد الراجحي
وزير الموارد البشرية أحمد بن سليمان الراجحي
اقتصاد السعودية

5 وزارات وهيئات سعودية تقرر توطين هذه المهن

بهدف توفير فرص عمل محفزة ومنتجة للمواطنين والمواطنات

دبي - العربية.نت
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أعلن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية، أحمد بن سليمان الراجحي، اليوم الثلاثاء، عن إصدار قرار بتوطين قطاع ومهن الاستشارات، بالتعاون مع وزارة المالية، وهيئة المحتوى المحلي، وهيئة كفاءة الإنفاق، وصندوق "هدف".

وقال الوزير في تغريدة له بموقع التواصل تويتر، إن القرار يهدف إلى توفير فرص عمل محفزة ومنتجة للمواطنين والمواطنات، ورفع مستوى مشاركتهم في سوق العمل، وتعزيز مساهمتهم في المنظومة الاقتصادية.

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