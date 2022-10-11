اقتصاد السعودية
5 وزارات وهيئات سعودية تقرر توطين هذه المهن
بهدف توفير فرص عمل محفزة ومنتجة للمواطنين والمواطنات
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أعلن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية، أحمد بن سليمان الراجحي، اليوم الثلاثاء، عن إصدار قرار بتوطين قطاع ومهن الاستشارات، بالتعاون مع وزارة المالية، وهيئة المحتوى المحلي، وهيئة كفاءة الإنفاق، وصندوق "هدف".
وقال الوزير في تغريدة له بموقع التواصل تويتر، إن القرار يهدف إلى توفير فرص عمل محفزة ومنتجة للمواطنين والمواطنات، ورفع مستوى مشاركتهم في سوق العمل، وتعزيز مساهمتهم في المنظومة الاقتصادية.
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أصدرنا اليوم قراراً بتوطين قطاع ومهن الاستشارات، بالتعاون مع وزارة المالية، و هيئة المحتوى المحلي، وهيئة كفاءة الإنفاق، وصندوق "هدف"؛ لتوفير فرص عمل محفزة ومنتجة للمواطنين والمواطنات، ورفع مستوى مشاركتهم في سوق العمل، وتعزيز مساهمتهم في المنظومة الاقتصادية.#التوطين_ثروة— أحمد سليمان الراجحي (@Ahmed_S_Alrajhi) October 11, 2022
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