أسعار المنتجين في أميركا ترتفع أكثر من المتوقع في سبتمبر

ارتفعت أسعار المنتجين في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع خلال سبتمبر، وسط صعود قوي في تكاليف الخدمات والسلع، الأمر الذي يرجح أن يظل التضخم مرتفعاً بشكل كبير لبعض الوقت.

وأوضحت وزارة العمل الأميركية، اليوم الأربعاء، أن مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي ارتفع 0.4% الشهر الماضي. وتم تعديل البيانات لشهر أغسطس لتظهر انخفاض المؤشر 0.2% بدلاً من 0.1%، كما تم الإعلان سابقاً.

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وعلى مدار الاثني عشر شهراً حتى سبتمبر، ارتفع المؤشر بنسبة 8.5%، بعد صعود بنسبة 8.7% في أغسطس.

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت "رويترز" آراءهم توقعوا ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين 0.2% على أساس شهري، و8.4% على أساس سنوي.

وأظهر مسح أجرته "رويترز" أنه من المرجح أن تظهر بيانات ستنشر غداً الخميس، ارتفاع أسعار المستهلكين في سبتمبر، مما يدعم توجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة 75 نقطة أساس الشهر المقبل للمرة الرابعة هذا العام.