اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
منتجات أميركية الصنع (تعبيرية - shutterstock)
منتجات أميركية الصنع (تعبيرية - shutterstock)
اقتصاد أميركا

أسعار المنتجين في أميركا ترتفع أكثر من المتوقع في سبتمبر

صعود قوي في تكاليف الخدمات والسلع

واشنطن - رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

ارتفعت أسعار المنتجين في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع خلال سبتمبر، وسط صعود قوي في تكاليف الخدمات والسلع، الأمر الذي يرجح أن يظل التضخم مرتفعاً بشكل كبير لبعض الوقت.

وأوضحت وزارة العمل الأميركية، اليوم الأربعاء، أن مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي ارتفع 0.4% الشهر الماضي. وتم تعديل البيانات لشهر أغسطس لتظهر انخفاض المؤشر 0.2% بدلاً من 0.1%، كما تم الإعلان سابقاً.

وعلى مدار الاثني عشر شهراً حتى سبتمبر، ارتفع المؤشر بنسبة 8.5%، بعد صعود بنسبة 8.7% في أغسطس.

يوم فاصل في الأسواق المالية.. كيف ستغير بيانات التضخم "المسار"؟ قصص اقتصادية خاص يوم فاصل في الأسواق المالية.. كيف ستغير بيانات التضخم "المسار"؟

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت "رويترز" آراءهم توقعوا ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين 0.2% على أساس شهري، و8.4% على أساس سنوي.

وأظهر مسح أجرته "رويترز" أنه من المرجح أن تظهر بيانات ستنشر غداً الخميس، ارتفاع أسعار المستهلكين في سبتمبر، مما يدعم توجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة 75 نقطة أساس الشهر المقبل للمرة الرابعة هذا العام.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
شرط تايوان لتطبيع العلاقات مع الصين.. وبكين ترد: لا تفاوض شرط تايوان لتطبيع العلاقات مع الصين.. وبكين ترد: لا تفاوض
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط