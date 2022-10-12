ارتفاع التضخم السنوي في قطر إلى 6.03% خلال سبتمبر.. أعلى مستوى في 2022

ارتفع معدل التضخم السنوي في قطر خلال سبتمبر الماضي إلى 6.03% مدفوعا بزيادة أسعار قطاعات الترفيه والطاقة، وفقا لبيانات جهاز التخطيط والإحصاء.

وعلى أساس شهري، ارتفع معدل التضخم في سبتمبر 1.22% مقارنة مع شهر أغسطس.

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ووفقا لبيان أورده جهاز التخطيط والإحصاء القطري اليوم الأربعاء، فإن ارتفاع المؤشر على أساس سنوي يعود إلى الزيادة في أسعار 7 مجموعات، أبرزها مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 35.59%، تلتها مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 10.65%، ومجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 4.06%، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 1.69%، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 1.36%، ومجموعة التعليم بنسبة 1.09%، وارتفاع طفيف في مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.05%.

ويضم مؤشر أسعار المستهلك القطري، الذي يقيس التضخم، 12 مجموعة رئيسية من السلع الاستهلاكية تندرج تحتها 737 سلعة وخدمة، ومحسوب على سنة أساس 2018 تبعا للنتائج المحسوبة من بيانات مسح إنفاق دخل الأسرة 2017 - 2018.

في المقابل ووفقا للبيان، انخفضت مجموعات، الصحة بنسبة 3.38%، والاتصالات بنسبة 0.98%، والسلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.6%، ومجموعة النقل بنسبة 0.4%.