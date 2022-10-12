الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع في أغسطس

أظهرت بيانات رسمية، اليوم الأربعاء، أن الاقتصاد البريطاني انكمش 0.3% في أغسطس مقارنة بشهر يوليو، بفعل ضعف قطاع التصنيع وأعمال الصيانة التي أثرت على قطاع النفط والغاز.

وكان استطلاع أجرته "رويترز" لخبراء اقتصاديين، توقع نموا صفريا للاقتصاد البريطاني في أغسطس.

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وقال كبير الاقتصاديين في مكتب الإحصاء الوطني البريطاني، جرانت فيتزنر، إن "الاقتصاد انكمش في أغسطس مع تراجع كل من الإنتاج والخدمات، ومع تعديل بسيط بالخفض لنمو يوليو، انكمش الاقتصاد في الأشهر الثلاثة الماضية ككل".

وسلط فيتزنر الضوء على "الانخفاض الملحوظ" في قطاع التصنيع ومستوى أعلى من المعتاد لأعمال الصيانة في قطاع النفط والغاز في بحر الشمال مما أدى إلى تباطؤ الإنتاج.

وكانت بيانات لمكتب الإحصاء الوطني في بريطانيا، أظهرت أن البطالة في المملكة المتحدة لا تزال قريبة من أدنى مستوياتها في 50 عاماً بعد أن انخفضت خلال الصيف.

وبحسب البيانات التي صدرت أمس الثلاثاء، فإن معدل البطالة في بريطانيا انخفض إلى 3.5% في الفترة من يونيو إلى أغسطس 2022، متراجعا بـ 0.3% عن الأشهر الثلاثة السابقة، وبـ 0.5% عن مستويات ما قبل الجائحة.

وتعد مستويات البطالة المسجلة الأدنى منذ مطلع 1974.

ومع ذلك، مازال هناك ضغط على الأجور، حيث لا تتماشى الزيادات في الأجور الاعتيادية مع ارتفاع تكاليف المعيشة.

وذكر مكتب الإحصاء الوطني أنه إذا تم أخذ زيادة الأسعار في الاعتبار، سوف نجد أن قيمة الاجور الاعتيادية قد تراجعت بنسبة 2.9%.