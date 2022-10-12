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الإمارات تُطلق برنامجا يستهدف تصدير منتجات تكنولوجية بـ15 مليار درهم سنويا

يسعى لتطوير 1000 مشروع تكنولوجي

دبي - العربية.نت
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كشف نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عن إطلاق برنامج وطني يهدف لتصدير منتجات تكنولوجية إماراتية متقدمة بقيمة 15 مليار درهم سنوياً.

وقال في تغريدة على موقع "تويتر" اليوم الأربعاء: "أطلقنا برنامجاً وطنياً لتسريع وتيرة التحول التكنولوجي في القطاعات الصناعية والإنتاجية، البرنامج يستهدف تطوير 1000 مشروع تكنولوجي، ويتضمن إنشاء مراكز وطنية للتمكين الصناعي ويهدف لتصدير منتجات تكنولوجية إماراتية متقدمة بقيمة 15 مليار درهم سنوياً، هدفنا نقلة نوعية لأتمتة الصناعة".

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جدير بالذكر أن فعاليات معرض جيتكس للتقنية في دبي انطلقت يوم الاثنين الماضي وتستمر حتى يوم الجمعة.

ويشغل معرض جيتكس غلوبال 26 قاعة عرض في مركز دبي التجاري العالمي بمساحة إجمالية تبلغ مليوني قدم مربعة في مركز دبي التجاري العالمي تم تأجيرها بالكامل، في حين من المتوقع أن يستقطب المعرض ضمن هذه الدورة أكثر من 100 ألف زائر من 170 دولة حول العالم.

ويتضمن "جيتكس" إطلاق سبع فعاليات تقنية تشمل مختلف التوجهات الرقمية العالمية وهي: "نورث ستار دبي"، الحدث الذي يشكل حلقة وصل تربط 1000 شركة ناشئة بنحو 600 جهة استثمارية، و"فينتك سيرج"، و"الذكاء الاصطناعي في كل شيء"، وقمة "مستقبل البلوك تشين"، و"ماركتنغ مينيا"، إضافة إلى إطلاق حدثين جديدين هذا العام، وهما "غلوبال ديف سلام"، و"إكس-فيرس".

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