ميزانية سلطنة عمان تحقق فائضاً مالياً 2.8 مليار دولار بنهاية أغسطس 2022

ذكرت وكالة الأنباء العمانية الرسمية، اليوم الأربعاء، أن ميزانية الحكومة سجلت فائضا قدره 1.09 مليار ريال (2.8 مليار دولار) بنهاية أغسطس 2022، مقارنة بعجز بلغ 1.05 مليار ريال خلال فترة المقارنة قبل عام.

وقالت وزارة المالية في بيان اليوم، إن الإيرادات العامة للدولة ارتفعت بنسبة 47.3% حتى نهاية أغسطس 2022 مسجلة نحو 9.33 مليار ريال عُماني، مقارنة بتسجيل 6.33 مليار ريال عُماني حتى نهاية أغسطس 2021، وذلك بفعل زيادة الإيرادات النفطية والجارية.

مادة اعلانية

وبلغت الإيرادات النفطية (النفط والغاز) حتى نهاية أغسطس الماضي نحو 6.98 مليار ريال عُماني بارتفاع 53.7% على أساس سنوي، ويأتي هذا الارتفاع مدفوعًا بارتفاع أسعار النفط والغاز ومعدل الإنتاج.

وبلغت إجمالي الإيرادات الجارية حتى نهاية أغسطس 2022 نحو 2.33 مليار ريال عماني، مسجلةً ارتفاعًا بنسبة 32% على أساس سنوي، ويعزى ذلك إلى ارتفاع محصلة الإيرادات الضريبية، بالإضافة إلى تحصيل توزيعات أرباح الاستثمارات المستلمة من جهاز الاستثمار العُماني البالغة نحو 584 مليون ريال عماني.

وبلغ إجمالي الإنفاق العام حتى نهاية أغسطس 2022 نحو 8.24 مليار ريال عماني بنسبة ارتفاع بلغت 11.5% على أساس سنوي.

وسجلت المصروفات الجارية حتى نهاية أغسطس 2022 نحو 6.29 مليار ريال عماني بارتفاع بلغت نسبته 11.7% على أساس سنوي، منها تسجيل 702 مليون ريال عماني في بند خدمة الدين العام المخصص لسداد فوائد القروض.

وبنهاية أغسطس 2022، بلغ الدعم على المنتجات النفطية نحو 498 مليون ريال عُماني، والسلع الغذائية نحو 11 مليون ريال عماني، كما بلغ مخصص سداد الديون نحو 134 مليون ريال عماني.

وأشارت وزارة المالية إلى الانتهاء من تطبيق المرحلة الأولى لمشروع حساب الخزينة الموحد في كلٍّ من جهاز الضرائب ووزارة العمل، مضيفةً أنه في المرحلة القادمة للمشروع سيتم البدء في تطبيق المرحلة التجريبية الثانية التي ستشمل وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة وشرطة عمان السلطانية.

جدير بالذكر أن حساب الخزينة الموحد هو هيكل موّحد لكافة الحسابات البنكية الحكومية يضمن الاستخدام الأمثل للموارد النقدية الحكومية، حيث يتم من خلاله جمع أرصدة الحسابات البنكية لإظهار صافي حركة الإيرادات والمصروفات، وبالتالي ينعكس ذلك تلقائيًّا على حساب الخزينة الموحد.