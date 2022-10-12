كوريا الجنوبية ترفع سعر الفائدة إلى 3%.. أعلى مستوى منذ 10 سنوات
في محاولة للسيطرة على التضخم
أعلن البنك المركزى فى كوريا الجنوبية رفع سعر الفائدة، اليوم الأربعاء، في محاولة للسيطرة على التضخم على الرغم من المخاوف من أن يؤدي ذلك إلى إبطاء النمو الاقتصادي بشكل مفرط، حيث صوت مجلس السياسة النقدية على رفع سعر إعادة الشراء القياسي "ريبو" لمدة سبعة أيام من 2.5% إلى 3% في اجتماع لتحديد سعر الفائدة في وقت سابق من اليوم، وتعتبر هذه هي المرة الأولى منذ حوالي 10 سنوات التي يرتفع فيها المعدل إلى نطاق 3%.
وأشار في بيان نقلته وكالة الأنباء الكورية "يونهاب" إلى أن زيادة سعر الفائدة اليوم تعد ثامن مرة يرفع فيها سعر الفائدة بمقدار 2.5 نقطة مئوية مجتمعة منذ أغسطس من العام الماضي عندما بدأ بنك كوريا المركزي في رفع تكلفة الاقتراض التي ظلت عند مستوى قياسي منخفض لدعم الاقتصاد المتضرر من الجائحة، كما مثلت الزيادة الخامسة على التوالي وتمثل ثاني خطوة كبرى في الارتفاع منذ أول زيادة بمقدار 50 نقطة أساس على الإطلاق في يوليو.
وكان من المتوقع على نطاق واسع أن يرفع بنك كوريا المركزي سعر الفائدة القياسي لأنه يعطي أولوية قصوى لترويض التضخم الذي كان مرتفعًا وسط منتجات الطاقة والسلع باهظة الثمن التي تستوردها البلاد.
وتتزايد المخاوف من أن الزيادات الحادة في أسعار الفائدة ستؤدي إلى زيادة العبء المالي على الأسر المثقلة بالديون ، مما يزيد من احتمال تخلف أولئك الذين ليس لديهم موارد مالية وفيرة عن سداد قروضهم وتقليص إنفاقهم.
-
ساكسو بنك للعربية: الأسواق تترقب بيانات التضخم في أميركا بحثاً عن إشارات محتملةالرواشدة قال إن الاحتياطي الفيدرالي هو البنك المركزي الوحيد الذي يتمتع بالمصداقية قصص اقتصادية
-
حاكم بنك إنجلترا: التدخل في سوق السندات البريطانية "مؤقت"قال إن أمام صناديق التقاعد "ثلاثة أيام" لإعادة التوازن إلى أصولها اقتصاد
-
بوتين: تحديد سقف لأسعار الغاز سيكبد أوروبا خسائر بمئات الملياراتالولايات المتحدة تجبر الدول الأوروبية على شراء الطاقة بأسعار غالية جداً طاقة