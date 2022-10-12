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جانيت يلين
وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين.
مجموعة العشرين

يلين تدعو مجموعة العشرين إلى اتخاذ خطوات عاجلة للتصدي لانعدام الأمن الغذائي

أكدت أن واشنطن ستدعم التجميد المؤقت لخدمة الديون للدول التي تحتاج تخفيف العبء عنها

دبي - العربية.نت
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دعت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، وزراء المالية والزراعة في مجموعة العشرين، إلى اتخاذ خطوات عاجلة لمساعدة 70 مليون شخص معرضين لخطر انعدام الأمن الغذائي الحاد نتيجة للحرب الروسية على أوكرانيا.

ونقل مسؤول في وزارة الخزانة عن يلين قولها، الثلاثاء، في الاجتماع الافتتاحي لوزراء المالية والزراعة بمجموعة العشرين، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ومسؤوليه، بمن فيهم مشاركون في اجتماعات واشنطن هذا الأسبوع، يتحملون المسؤولية عن "معاناة إنسانية هائلة" سببتها الحرب.

وأضافت: "هذه (المعاناة) تشمل قتل أبرياء في الهجمات الصاروخية الهمجية التي شنها الرئيس بوتين في أنحاء أوكرانيا الإثنين"، في إشارة إلى الضربات الجوية الأوسع نطاقا والتي امتدت لأبعد مدى عن خط المواجهة منذ بدء الحرب في 24 فبراير/شباط.

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ونقلت "رويترز" عن مصدر مطلع أن وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، مثل موسكو في الاجتماع وشارك فيه عبر الإنترنت.

وأضاف المصدر أن يلين لم تغادر الاجتماع عندما تحدث الوزير الروسي.

وقال مسؤولون أميركيون إن يلين ومسؤولين غربيين آخرين تركوا مقاعدهم خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في أبريل/نيسان، لكنهم قرروا البقاء لدحض أي نقاط يطرحها متحدثون روس.

وقالت يلين إن الولايات المتحدة أعلنت عن مساعدات بنحو 10 مليارات دولار هذا العام لتقديم دعم مهم للدول التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

وأشارت إلى أن أعضاء مجموعة العشرين يجب أن يحثوا المؤسسات المالية الدولية على مواصلة تنفيذ الالتزامات التي تم التعهد بها في خطة عملهم للتصدي لانعدام الأمن الغذائي.

وأضافت يلين أن واشنطن ستدعم أيضا التجميد المؤقت لخدمة الديون للدول التي تحتاج إلى تخفيف عبء الديون وتطلب المساعدة بموجب إطار العمل المشترك لمجموعة العشرين الذي تم تبنيه في أواخر عام 2020.

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