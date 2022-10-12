بنك فرنسا يدعو المصارف المركزية إلى تنسيق سياساتها النقدية

دعا حاكم بنك فرنسا المركزي، فرانسوا فيليروا دي غالو، المصارف المركزية إلى تنسيق سياساتها النقدية، لأن إجراءاتها تؤثر على الاقتصادات الأخرى.

وقال دي غالو في كلمة بجامعة كولومبيا في نيويورك الثلاثاء: "يجب أن تكون هناك إمكانية مشتركة للتنبؤ بصنع السياسات، وسنتوصل إلى أقرب حل للتعاون إذا تجنبنا المفاجآت الكبيرة بين صانعي السياسة".

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وذكّر المسؤول الفرنسي بتصريحات لنظيره الأميركي، جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي، الذي قال في 2019 إن "متابعة مهامنا الوطنية في هذا العالم الجديد تتطلب أن نفهم الآثار المتوقعة لهذا الترابط ونقوم بدمجها في صنع القرار السياسي لدينا".

وأشار فيليروا دي غالو إلى أن البنك المركزي الأوروبي يجب أن يبلغ "قبل نهاية هذا العام" إلى ما يسمى بأسعار الفائدة "المحايدة"، أي التي لا تحفز الاقتصاد ولا تتسبب في إبطائه، ويقدرها بـ2%.

وقال: "لن نوقف رفع المعدلات هنا.. لكننا سندخل إلى جزء آخر من الرحلة، جزء أكثر مرونة وربما أبطأ، يعتمد على تقييم اقتصادي دقيق في كل اجتماع على حدة".

وقرر مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي خلال اجتماعه في سبتمبر، أن التباطؤ الاقتصادي الحالي لن يؤدي إلى انخفاض التضخم بدرجة كافية مما أدى إلى ارتفاع تاريخي قدره 0.75 نقطة للمعدلات الرئيسية الثلاثة من أجل تهدئة الاقتصاد في على أمل إبطاء ارتفاع الأسعار.

وبلغ معدل التضخم في منطقة اليورو 10% على مدى عام في سبتمبر.