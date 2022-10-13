صندوق النقد: قد نرفع توقعاتنا لنمو الاقتصاد السعودي في 2022

كشف رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى السعودية، أمين ماطي، أن الصندوق قد يقوم هذا العام برفع توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي الذي يعتبر الأسرع نموا بين كبرى الاقتصادات العالمية.

وأوضح ماطي، أن هذا يأتي وسط ازدهار القطاع النفطي إلى جانب النمو القوي للقطاع غير النفطي.

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وقال ماطي، إن صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد السعودي بـ 7.6% في العام 2022، مضيفا أنه قد يتم رفع هذه التوقعات.

وذكر رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى السعودية، أن النصف الأول من هذا العام شهد نموا قويا لإيرادات القطاع غير النفطي في المملكة، متوقعا استمرار هذا الاتجاه بقية هذا العام.

وكان تقرير آفق الاقتصاد العالمي، الصادر عن صندوق النقد الدولي، أظهر تربع السعودية على عرش دول مجموعة العشرين G20 من حيث معدل النمو خلال عام 2022، بعد تحديث الصندوق لتوقعاته السابقة الصادرة في يوليو.

وأبقى صندوق النقد الدولي على توقعاته لنمو اقتصاد السعودية لعام 2023، عند 3.7% بحسب تقرير آفاق الاقتصاد العالمي والذي صدر الثلاثاء، وهي نفس توقعاته السابقة، وأعلى من توقعات إبريل البالغة 3.6%.

ويقارن هذا مع نسبة نمو محققة للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة عند 3.2% خلال عام 2021.