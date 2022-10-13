اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
اقتصاد السعودية

صندوق النقد: قد نرفع توقعاتنا لنمو الاقتصاد السعودي في 2022

وسط ازدهار القطاع النفطي والنمو القوي للقطاع غير النفطي

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

كشف رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى السعودية، أمين ماطي، أن الصندوق قد يقوم هذا العام برفع توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي الذي يعتبر الأسرع نموا بين كبرى الاقتصادات العالمية.

وأوضح ماطي، أن هذا يأتي وسط ازدهار القطاع النفطي إلى جانب النمو القوي للقطاع غير النفطي.

وقال ماطي، إن صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد السعودي بـ 7.6% في العام 2022، مضيفا أنه قد يتم رفع هذه التوقعات.

التضخم السنوي في السعودية يرتفع 3.1% خلال سبتمبر اقتصاد تضخم التضخم السنوي في السعودية يرتفع 3.1% خلال سبتمبر

وذكر رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى السعودية، أن النصف الأول من هذا العام شهد نموا قويا لإيرادات القطاع غير النفطي في المملكة، متوقعا استمرار هذا الاتجاه بقية هذا العام.

وكان تقرير آفق الاقتصاد العالمي، الصادر عن صندوق النقد الدولي، أظهر تربع السعودية على عرش دول مجموعة العشرين G20 من حيث معدل النمو خلال عام 2022، بعد تحديث الصندوق لتوقعاته السابقة الصادرة في يوليو.

وأبقى صندوق النقد الدولي على توقعاته لنمو اقتصاد السعودية لعام 2023، عند 3.7% بحسب تقرير آفاق الاقتصاد العالمي والذي صدر الثلاثاء، وهي نفس توقعاته السابقة، وأعلى من توقعات إبريل البالغة 3.6%.

ويقارن هذا مع نسبة نمو محققة للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة عند 3.2% خلال عام 2021.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
البرهان يبشر بانفراجة قريبة في الأزمة السياسية السودانية.. ما سيناريو الحل؟ البرهان يبشر بانفراجة قريبة في الأزمة السياسية السودانية.. ما سيناريو الحل؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط