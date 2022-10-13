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التضخم السنوي في السعودية يرتفع 3.1% خلال سبتمبر

نتيجة زيادة أسعار الأغذية والمشروبات والسكن

دبي - العربية.نت
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أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، ارتفاع معدل التضخم لشهر سبتمبر 2022، بنسبة 3.1%، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

وأرجعت الهيئة في تقرير لها، هذا الارتفاع إلى زيادة أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 4.3،%، وأسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بنسبة 3.2%.

وأوضحت أن قسم الأغذية والمشروبات، تأثر بارتفاع أسعار الأغذية بنسبة 4.6%، والتي تأثرت بدورها بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 6.5%.

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وكان لارتفاع هذا القسم تأثير كبير في ارتفاع التضخم السنوي في شهر سبتمبر 2022، نظرا لوزنه في المؤشر (18.8%).

وأضافت الهيئة أن قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى، تأثر بارتفاع أسعار إيجارات السكن بنسبة 3.6%، فيما سجل قسم النقل ارتفاعا بلغت نسبته 3.8%، متأثرا بارتفاع أسعار شراء المركبات بنسبة 4.6%.

ووفقا للبيانات، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.3% على أساس شهري في سبتمبر، مقارنة مع أغسطس، حيث تأثر مؤشر التضخم الشهري بارتفاع أسعار الأغذية بنسبة 1%.

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