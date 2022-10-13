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لقاء سابق يجمع أردوغان وبوتين في منتجع سوتشي الروسي - سبتمبر 2021 من رويترز
لقاء سابق يجمع أردوغان وبوتين - رويترز
اقتصاد تركيا

أردوغان يدافع عن علاقاته الاقتصادية مع روسيا خلال اجتماعه مع بوتين

أكد تصميم أنقرة على مواصلة وتعزيز اتفاق اسطنبول بشأن تصدير الحبوب

أستانا (كازاخستان) - فرانس برس
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تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، بمواصلة تصدير الحبوب الأوكرانية مدافعا عن علاقات بلاده الاقتصادية مع موسكو، خلال لقاء مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في أستانا.

وقال أردوغان خلال لقاء علني قصير "نحن مصمّمون على مواصلة وتعزيز اتفاق اسطنبول بشأن (تصدير) الحبوب، وكذلك نقل الحبوب والأسمدة الروسية عبر تركيا إلى الدول النامية".

وأضاف "يمكننا أن نعمل معاً لتحديد هذه الدول"، مؤكداً أن "روسيا وتركيا ستثيران حتماً استياء البعض ولكن الدول النامية ستكون بالتأكيد أكثر سروراً"، قبل أن يواصل الرئيسان محادثاتهما في جلسة خاصة.

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وهذا رابع لقاء على انفراد بين أردوغان وبوتين خلال ثلاثة أشهر، ويعقد على هامش القمة السادسة لمؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا (CICA) في عاصمة كازاخستان.

وأعرب أردوغان عن أسفه لأن غالبية شحنات الحبوب الأوكرانية التي تم تصديرها بموجب الاتفاقية الدولية المبرمة في 19 يوليو بين الأمم المتحدة وروسيا وأوكرانيا وتركيا، وُجّهت إلى البلدان المتقدمة.

وتم نقل أكثر من سبعة ملايين طن من الحبوب من أوكرانيا عبر البحر الأسود ومضيق البوسفور، منذ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ في الأول من أغسطس، تحت إشراف مركز التنسيق المشترك الذي يجمع الأطراف الأربعة في اسطنبول.

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