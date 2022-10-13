الين الياباني يتراجع أمام الدولار لأدنى مستوى منذ 1990

انخفض الين الياباني، اليوم الخميس، إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ عام 1990، بعد أن أشارت بيانات التضخم الأميركية إلى المزيد من الزيادات الحادة في أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي).

وكان الدولار يساوي 147.67 ين بعد إعلان بيانات التضخم في أميركا والتي فاقت التوقعات، والتي تأتي في الوقت الذي امتنع فيه البنك المركزي الياباني عن رفع أسعار الفائدة لمحاولة تهدئة الأسعار المرتفعة.

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وأصبحت اليابان أول دولة كبرى تدخل مباشرة في صراع العملات الأجنبية، حيث انضمت إلى دول أخرى مثل الهند وتشيلي التي كانت تستغل مخزوناتها من الدولارات في الحرب ضد العملة الأميركية القوية.

وقال تقرير سابق نشرته وكالة "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت"، إن الاضطرابات الراهنة في أسواق العملات تذكر بفترة الثمانينيات من القرن الماضي، عندما وافقت القوى الاقتصادية العظمى في العالم على معالجة مشكلة استمرار قوة الدولار في انسجام تام، وتوصلت إلى اتفاقية في عام 1985 بهذا الصدد، وهي "اتفاقية بلازا".

وتحركت اليابان في 22 سبتمبر 2022، بشكل منفرد لحماية عملتها المحلية، حيث أكد مسؤولون حكوميون في طوكيو أن مسؤولي الحكومة ومعهم بنك اليابان المركزي سيعملون بشكل مباشر لدعم الين وذلك للمرة الأولى منذ عقود، وذلك على الرغم من مخالفة البنك المركزي الياباني الاتجاه العالمي نحو تشديد السياسة النقدية وإبقائه على تكاليف الاقتراض الرسمية منخفضة.