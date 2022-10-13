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صندوق النقد الدولي: المفاوضات مع مصر تحرز تقدماً
توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي للشرق الأوسط 5% في 2022
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قال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، إن المفاوضات بين مصر والصندوق بشأن برنامج دعم جديد تحرز تقدما.
وأضاف أزعور في إفادة صحافية أن التعاون بين صندوق النقد ومصر "قوي للغاية".
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وفي سياق متصل، توقع صندوق النقد الدولي بلوغ التضخم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 14.2% في 2022، وأن يظل مرتفعا في العام المقبل.
وقال الرئيس الإقليمي لصندوق النقد، إن الناتج المحلي الإجمالي للشرق الأوسط سيتباطأ إلى 3.6% العام المقبل.
وتوقع الصندوق نمو الناتج المحلي الإجمالي للشرق الأوسط 5% في 2022 ارتفاعا من 4.1% في 2021.
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