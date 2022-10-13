التضخم في ألمانيا يسجل 10% في سبتمبر.. أعلى مستوى على الإطلاق

أظهرت بيانات رسمية، اليوم الخميس، أن التضخم في ألمانيا ارتفع إلى 10%، وهو أعلى معدل منذ إعادة توحيد البلاد.

وكشفت بيانات المكتب الفيدرالي للإحصاء، أن مؤشر أسعار المستهلك السنوي بلغ 10% في سبتمبر، مقارنة بمعدل أغسطس البالغ 7.9%. كان الرقم متماشيا مع كل من التقديرات الأولية من قبل الخبراء والمحللين.

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وسجل مؤشر أسعار المستهلكين في ألمانيا على أساس شهري في سبتمبر زيادة قدرها 1.9% مطابقًأ لتوقعات الخبراء، وذلك بعد أن سجل المؤشر زيادة بنسبة 0.3% فقط الشهر الماضي، ما يمثل ارتفاعًا هائلًا في نسب التضخم.

قال جورج تيل، رئيس Destatis: "عند 10% وصل معدل التضخم إلى أعلى مستوى له على الإطلاق منذ إعادة توحيد ألمانيا. ولا تزال الزيادات الهائلة في أسعار منتجات الطاقة هي السبب الرئيسي لارتفاع التضخم، ولكننا نرى أيضًا زيادات في الأسعار بالنسبة لكثير من السلع الأخرى، وخاصة المواد الغذائية".

ارتفعت أسعار منتجات الطاقة الآن بنسبة 43.9%، على أساس سنوي، مقارنة بـ 35.6%، في أغسطس ، بينما قفزت أسعار المواد الغذائية بنسبة 18.7%، الشهر الماضي.