وزير مالية بريطانيا يتنحى بطلب من رئيسة الحكومة

قال وزير المالية البريطاني كواسي كوارتنغ اليوم الجمعة، إنه استقال من منصبه بعد أن طلبت منه رئيسة الوزراء ليز تراس التنحي.

وأكد كوارتنغ بعد خروجه من الحكومة، أنه يدعم رؤية تراس لمواجهة الأزمة التي تمر بها بريطانيا.

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وكانت وكالة "رويترز"، أفادت اليوم الجمعة، بأن كوارتنغ وصل إلى مكتب رئيسة الوزراء ليز تراس في داونينغ ستريت، وسط تقارير تفيد بأن الحكومة ستتراجع عن التخفيضات الضريبية المزمعة، وتشير إلى إقالة كوارتنغ من منصبه.

وأفادت "رويترز" بأن كوارتنغ دخل "10 داونينغ ستريت" في لندن عبر مدخل خلفي، وليس من خلال الباب الأمامي الأسود المعروف.

كان كوارتنغ عاد على عجل من واشنطن، التي كان يحضر فيها اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين.

ومن المقرر أن تعقد تراس مؤتمرا صحافيا في وقت لاحق اليوم الجمعة.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي)، أن وزير المالية البريطاني أقيل بعد أقل من ستة أسابيع من توليه المنصب.

شهدت الأسواق المالية في بريطانيا فوضى واضطرابات بعد أن أعلنت حكومة تراس عن "موازنة مصغرة"، أثارت انتقادات حادة على وقع ارتفاع تكلفة المعيشة، خاصة بعدما نصت على تخفيض الضريبة على الأعلى دخلاً في البلاد.

لاحقاً كتب وزير المالية في تغريدة، أنه "لن يمضي قدماً" في إلغاء أعلى معدل لضريبة الدخل البالغ 45%، مضيفاً أنه بات مصدراً "لتشتيت الانتباه".