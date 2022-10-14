اقتصاد
وزير المالية السعودي: "كوفيد" والتوتر السياسي أثرا على أمن الغذاء والطاقة
أكد ضرورة حماية سلاسل الإمداد من أي انقطاعات مستقبلية
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قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، اليوم الجمعة، إنه أوضح في اجتماع لمجموعة العشرين، أن المخاوف المتعلقة بجائحة "كوفيد-19" ومتغيراتها، إضافة إلى التوترات الجيوسياسية، قد زادت من اضطرابات سلاسل الإمداد وأثرت على أمن الغذاء والطاقة.
وأضاف الجدعان على "تويتر": "من هذا المنطلق، أشرت إلى ضرورة حماية سلاسل الإمداد من أي انقطاعات مستقبلية مع دعم موقف الرئاسة الإندونيسية بأهمية استجابة مجموعة العشرين لتحديات أمن الطاقة والغذاء وحماية الفئات الأكثر ضررا"، حسبما نقلت "رويترز".
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وكان وزير المالية السعودي، أكد في وقت سابق أن على أعضاء مجموعة العشرين دعم توزيع الأسمدة للمزارعين، وتعزيز التواصل بين المنتجين والمستخدمين.
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