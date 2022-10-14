صندوق الاستثمارات
بلومبرغ: أطراف عدة من بينها PIF تظهر اهتماماً بمجموعة beIN القطرية
مصادر أكدت أن محادثات بخصوص شراء "المجموعة" لا تزال مبكرة
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تُبدي أطراف عدة اهتماماً بشراء beIN Media Group القطرية، ومن بينها صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وشركات أميركية للملكية الخاصة، بحسب ما أفادت به مصادر لوكالة "بلومبرغ".
وأضافت المصادر أن المحادثات لا تزال في مراحل مبكرة للغاية، وقد لا ينجم عنها أي اتفاق.
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من ناحيتها، اكتفت beIN Media Group بالتعليق على أخبار "بلومبرغ"، قائلة إنها تدرس عدداً من الخيارات الاستراتيجية.
وبحسب مصادر "بلومبرغ"، فإن المجموعة تنظر أيضاً إلى بدائل أخرى بما في ذلك طرح عام أولي لأسهمها.
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