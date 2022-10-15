اقتصادية قناة السويس تبدأ خدمات تموين السفن في الربع الأول من 2023
إضافة 20 إلى 25 خدمة للسفن المارة بميناء السخنة
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قال مستشار رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للموانئ محمد عبد العزيز، إن تقديم خدمات تموين السفن سيبدأ في الربع الأول من 2023.
وأوضح عبدالعزيز، أن الخدمات ستقدم في شمال وجنوب القناة بمنطقتي بورسعيد والسويس على الترتيب، وفق ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط.
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وأضاف أنه سيتم إضافة 20 إلى 25 خدمة للسفن المارة بميناء السخنة منها خدمات الإخلاء الطبي والتوريدات البحرية والمواد الغذائية والزيوت.
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