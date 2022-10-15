اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
قناة السويس ( أ ف ب) مناسبة
قناة السويس

اقتصادية قناة السويس تبدأ خدمات تموين السفن في الربع الأول من 2023

إضافة 20 إلى 25 خدمة للسفن المارة بميناء السخنة

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قال مستشار رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للموانئ محمد عبد العزيز، إن تقديم خدمات تموين السفن سيبدأ في الربع الأول من 2023.

وأوضح عبدالعزيز، أن الخدمات ستقدم في شمال وجنوب القناة بمنطقتي بورسعيد والسويس على الترتيب، وفق ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأضاف أنه سيتم إضافة 20 إلى 25 خدمة للسفن المارة بميناء السخنة منها خدمات الإخلاء الطبي والتوريدات البحرية والمواد الغذائية والزيوت.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
الدفع أو قطع "ستارلينك".. ماسك يضع "البنتاغون" أمام خيار صعب في أوكرانيا الدفع أو قطع "ستارلينك".. ماسك يضع "البنتاغون" أمام خيار صعب في أوكرانيا
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط