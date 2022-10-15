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اقتصاد بريطانيا
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اقتصاد بريطانيا

الاتحاد الأوروبي يحذر من الوضع الاقتصادي في بريطانيا بعد التخبط السياسي

المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية: ما حصل في بريطانيا يظهر مدى هشاشة الوضع

دبي - العربية.نت
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اعتبر المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية، الجمعة، أن الوضع الراهن في المملكة المتحدة يظهر حاجة الدول إلى التزام الحذر في كيفية تنفيذ سياساتها المالية والنقدية.

وكان المفوض باولو جنتيلوني يتحدث بعدما أقالت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس وزير المال وأعلنت تراجعها عن موازنتها المصغرة القائمة على خفض الضرائب.

وقال في مؤتمر أعقب محادثات بين وزير المال الأميركي ونظرائه في الاتحاد الأوروبي في مقر صندوق النقد الدولي بواشنطن، "ليس لدينا دروس نعطيها لأي جهة ولا للمملكة المتحدة"، وفق فرانس برس.

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وأضاف "ثمة عبر ينبغي أن نستخلصها ربما، لأن ما حصل يظهر مدى هشاشة الوضع، ووجوب أن نكون حذرين في ما يتعلق بسياساتنا المالية والنقدية".

وتمنى جنتيلوني التوفيق لجيريمي هانت، وزير الخارجية البريطاني السابق الذي تولى حقيبة المال خلفا لكواسي كوارتنغ.

وحضر كوارتنغ اجتماعات صندوق النقد الدولي لكنه سارع إلى العودة لبريطانيا الخميس بعد شائعات عن احتمال إقالته.

وكانت المديرة التنفيذية لصندوق النقد كريستالينا غورغييفا نبهت المملكة المتحدة إلى الحاجة لسياسات "متجانسة ومتسقة".

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