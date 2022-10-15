ثبات مبيعات التجزئة الأميركية في سبتمبر وأسعار الواردات تنخفض مجددا

أظهرت بيانات رسمية، أن مبيعات التجزئة الأميركية لم تشهد تغيرا يذكر في سبتمبر/ أيلول خلافا للتوقعات، إذ قلصت الأسر مشترياتها من السيارات وغيرها من السلع الباهظة الثمن مثل الإلكترونيات والأجهزة المنزلية، في ظل ارتفاع التضخم وتسارع وتيرة زيادات أسعار الفائدة.

لكن المستهلكين لم يذهبوا في ترشيد الإنفاق إلى منتهاه، إذ أظهر التقرير الصادر عن وزارة التجارة الأميركية، الجمعة، أيضا ارتفاعا في مؤشر مبيعات التجزئة الأساسية الشهر الماضي. وكانت قد سجلت أيضا زيادة لم تكن متوقعة في أغسطس/ آب.

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وقالت كبيرة الاقتصاديين في شركة هاي فريكوينسي إكونوميكس روبيلا فاروقي: "بشكل عام، تواصل الأسر الإنفاق، مدعومة بنمو قوي في الوظائف وارتفاع الدخل الأسمي. لكن تكاليف الاقتراض المرتفعة وتصاعد التضخم سيستمران في مقاومة الإنفاق في المستقبل".

وجاء ثبات قراءة مبيعات التجزئة الشهر الماضي بعد تعديل بالرفع 0.4% في أغسطس/آب. وكان تقرير الشهر الماضي قد كشف عن ارتفاع المبيعات في أغسطس/ آب 0.3%.

وارتفعت مبيعات التجزئة 8.2% على أساس سنوي في سبتمبر أيلول. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع المبيعات 0.2%، مع تقديرات تراوحت بين انخفاض 1.1% وارتفاع 0.8%.

ومبيعات التجزئة هي في الغالب سلع ولا تُعدل وفقا للتضخم.

وأدى ارتفاع تكاليف الإيجارات والرعاية الصحية إلى تقليص ميزانيات العديد من الأميركيين، مما دفعهم إلى تقليل الإنفاق على السلع.

وتفاقم الوضع بسبب ارتفاع تكاليف الاقتراض، والذي يجعل الائتمان أكثر كلفة.

ولا يتوقع الخبراء الاقتصاديون أن يكون لتباين بيانات مبيعات التجزئة أي تأثير على السياسة النقدية.

وأظهر مسح أجرته جامعة ميشيغان، الجمعة، تحسن معنويات المستهلكين بشكل أكبر في أكتوبر/ تشرين الأول، لكن توقعات بشأن التضخم ساءت قليلا، إذ عاد متوسط أسعار البنزين في الولايات المتحدة إلى 4 دولارات للغالون بعد انخفاضه خلال الصيف.

وارتفعت المبيعات الأساسية التي لا تشمل السيارات والبنزين ومواد البناء والخدمات الغذائية 0.4% الشهر الماضي. وعُدلت البيانات لشهر أغسطس/ آب بالرفع لتظهر صعود مبيعات التجزئة الأساسية 0.2% بدلا من بقائها دون تغيير كما ورد سابقا.

في المقابل، انخفضت أسعار الواردات 1.2% الشهر الماضي بعد هبوطها 1.1% في أغسطس/آب. وفي الاثني عشر شهرا حتى سبتمبر /أيلول، ارتفعت أسعار الواردات 6%، وهو أقل ارتفاع منذ فبراير/ شباط 2021، بعد ارتفاعها 7.8% في أغسطس/ آب.