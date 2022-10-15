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من مشاهد الدمار في أوكرانيا
من مشاهد الدمار في أوكرانيا
روسيا و أوكرانيا

صندوق النقد: أوقفوا الحرب لإعادة الاقتصاد العالمي إلى مساره الصحيح

صندوق النقد خفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي للعام المقبل بشكل حاد

دبي - العربية.نت
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أكدت رئيسة إحدى اللجان الرئيسية لصندوق النقد الدولي، الجمعة، أن الغزو الروسي لأوكرانيا هو أكبر عامل مؤثر في تباطؤ الاقتصاد العالمي واضطرابه.

وقالت نادية كالفينو، نائبة رئيس الوزراء الإسباني ورئيسة اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية المسؤولة عن تقديم المشورة لصندوق النقد الدولي، خلال مؤتمر في واشنطن: "هذا الأسبوع، تزايدت الدعوات الموجهة لروسيا لإنهاء الحرب في أوكرانيا".

وأضافت في المؤتمر المنعقد بمناسبة اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين أن "الحرب هي أهم عامل في تباطؤ النمو وارتفاع التضخم والتقلب وانعدام أمن الغذاء والطاقة"، مؤكدة أن السعي لإحلال السلام هو الأداة الأساسية للسياسة الاقتصادية، وفق فرانس برس.

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لكن اللجنة التي من بين أعضائها روسيا، فشلت في التوصل إلى بيان نهائي لغياب التوافق في الآراء.

وبدلا من ذلك، نشرت رئاسة اللجنة بيانا جاء فيه أن وباء "كوفيد" والحرب في أوكرانيا "يؤثران بشدة على النشاط الاقتصادي".

بدورهم لم يتوصل وزراء المال ومحافظو البنوك المركزية الذين اجتمعوا في إطار مجموعة العشرين في واشنطن الخميس إلى بيان نهائي بسبب حضور روسيا في النقاشات. وهذه هي المرة الثالثة على التوالي التي لا تصدر فيها مجموعة العشرين المالية بيانا نهائيا.

وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا الجمعة "أوقفوا الحرب. هل هناك طريقة أكثر وضوحا لإعادة الاقتصاد إلى مساره الصحيح؟".

وخفّض صندوق النقد الدولي الثلاثاء توقعاته للنمو العالمي للعام المقبل بشكل حاد، وتوقع ركودا في ألمانيا وإيطاليا.

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