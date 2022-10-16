أسعار الدواجن في مصر تواصل ارتفاعها.. وأزمة الأعلاف تشتد!

ارتفعت أسعار الدواجن والبيض في مصر، اليوم الأحد، وسط أزمة أعلاف خانقة تشير إلى مزيد من الارتفاعات السعرية خلال الفترة المقبلة.

وقالت وسائل إعلام محلية في مصر، إن أسعار الدواجن البيضاء تراوحت اليوم الأحد، بين 35 و36 جنيهًا للكيلو في المزارع، لتصل إلى المستهلك بنحو 40 و42 جنيهًا للكيلو، حسب كل منطقة.

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وكان وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، قال إن الأسبوع الماضي شهد الإفراج عن ذرة بـ35 مليون دولار، وفول صويا بـ 15 مليون دولار لإحداث توازن في السوق.

ونصح وزير الزراعة المربين بشراء الذرة المحلية في موسمها واستخدامها كعلف للدواجن.

ويشهد قطاع الدواجن في مصر أزمة خانقة كان آخرها نقص الأعلاف وحجز شحناتها في الموانئ بسبب الإفراجات البنكية.

ومن جانبه، تحدث نائب رئيس الاتحاد العام المصري لمنتجي الدواجن السابق، محمد الشافعي، عن أسباب "الإعدام الجماعي للكتاكيت"، مرجعا ذلك إلى "نقص الأعلاف" في السوق المصري.

وتستورد مصر نحو 75% من الأعلاف والمواد الخام لصناعة الدواجن مقابل نحو 25% فقط من الإنتاج المحلي، مما أدى إلى توقف 25 ألف مزرعة دواجن عن العمل لنفاد الأعلاف، بحسب تقديرات المتخصصين.

وقال الشافعي، في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية"، إن معظم مزارع الدواجن قد أغلقت أبوابها، بسبب نقص "الأعلاف"، محذرا من تداعيات ذلك على السوق المحلي المصري.