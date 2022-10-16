البيت الأبيض: إجراءات الفيدرالي بدأت في تهدئة الاقتصاد.. لكن التضخم مرتفع

قالت المستشارة الاقتصادية للبيت الأبيض سيسيليا راوس، اليوم الأحد، إن رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بدأ في تهدئة الاقتصاد الأميركي "الملتهب"، خصوصا أسواق العمل والإسكان، لكن التضخم لا يزال مرتفعا للغاية.

وأضافت راوس، التي ترأس مجلس المستشارين الاقتصاديين بالبيت الأبيض، لشبكة (CNN) أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ستعمل على خفض التكاليف "إلى أقصى حد ممكن".

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لكنها قالت إن التضخم مرتبط في جانب منه بارتفاع أسعار الطاقة بسبب الحرب في أوكرانيا.

يشار إلى أن رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، Mary Daly أكدت أن هناك عائقا كبيرا لإبطاء وتيرة زيادات أسعار الفائدة البالغة 75 نقطة أساس وسط أرقام التضخم الأساسية المرتفعة.

وأوضحت أن الفيدرالي ماضٍ في رفع الفائدة في حال عدم تراجع معدلات التضخم الحالية، وأن قراراته تعتمد بشكل أساسي على البيانات الاقتصادية.

يُذكر أن معدل التضخم الأساسي في الولايات المتحدة، باستثناء أسعار الغذاء والطاقة، كان قد سجل 6.3% في أغسطس، وهو ما يتجاوز المعدل المستهدف من الفيدرالي والبالغ 2%.

جدير بالذكر أن بنك غولدمان ساكس خفض توقعاته لنمو اقتصاد الولايات المتحدة في العام المقبل إلى 1.1%، مقارنة مع توقعات سابقة عند 1.5%.

وذكر البنك أن تخفيض التوقعات جاء بعد توجهات بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بشكل أكبر وأسرع، فيما أبقى على توقعاته لنمو اقتصاد أميركا لهذا العام عند 0%.

ورفع من توقعاته لمعدلات الفائدة بنهاية العام إلى ما بين 4% و4.25%.